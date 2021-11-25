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Україна наполягатиме на своїй позиції щодо поставок зброї у розмовах з новим урядом Німеччини 

Четвер, 25 листопада 2021, 11:59

Україна у переговорах з новим урядом Німеччини наполягатиме на своїй позиції, що для поставок їй озброєння немає ніяких перешкод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у Києві в четвер заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Що стосується питання зброї - наша позиція залишається незмінною: ми не бачимо перешкод для постачання зброї і зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави світу. Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Будемо спілкуватися з новим німецьким урядом і про це", - сказав міністр.

Уряд Ангели Меркель виступав категорично проти продажу озброєння Україні. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не постачатиме зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі у Нормандському форматі.

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек, який отримав портфель у новому уряді Олафа Шольца, критикував уряд Меркель за небажання постачати озброєння Україні.

Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину підтримати Україну поставками зброї.

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Німеччина МЗС Кулеба
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