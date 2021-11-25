Украина будет настаивать на своей позиции по поставкам оружия в разговорах с новым правительством Германии

Украина в переговорах с новым правительством Германии будет настаивать на своей позиции, что для поставок нам вооружения нет никаких препятствий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве в четверг заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Что касается вопроса оружия – наша позиция остается неизменной: мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и по этому поводу", – сказал министр.

Правительство Ангелы Меркель выступало категорически против продажи вооружения Украине. В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в Нормандском формате.

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Хабек, получивший портфель в новом правительстве Олафа Шольца, критиковал правительство Меркель за нежелание поставлять вооружение Украине.

Президент Владимир Зеленский призвал Германию поддержать Украину поставками оружия.

Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ