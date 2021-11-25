Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украина будет настаивать на своей позиции по поставкам оружия в разговорах с новым правительством Германии

Четверг, 25 ноября 2021, 11:59

Украина в переговорах с новым правительством Германии будет настаивать на своей позиции, что для поставок нам вооружения нет никаких препятствий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве в четверг заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Что касается вопроса оружия – наша позиция остается неизменной: мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и по этому поводу", – сказал министр.

Правительство Ангелы Меркель выступало категорически против продажи вооружения Украине. В частности, министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в Нормандском формате.

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Хабек, получивший портфель в новом правительстве Олафа Шольца, критиковал правительство Меркель за нежелание поставлять вооружение Украине.

Президент Владимир Зеленский призвал Германию поддержать Украину поставками оружия.

Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия МИД Кулеба
powered by lun.ua

Статьи

Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

Что новая власть Германии записала в своей программе об Украине и России? Как изменился этот документ со времен Ангелы Меркель? Ответы – в статье (укр.)
25 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

Новая коалиционная программа впервые фиксирует политическое признание Берлином стремления украинцев добиться вступления в ЕС и поддержку на этом пути (укр.)
24 ноября 2021 — Андрий Мельник, посол Украины в Германии

Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России

Украинская газотранспортная система может остаться пустой вне зависимости от запуска "Северного потока-2". Но ее можно заполнить водородом (укр.)
24 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда