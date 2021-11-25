У Румунії з військової бази США розікрали палива на $2 млн

Прокуратура Румунії встановила, що члени організованої злочинної групи протягом чотирьох років вкрали палива на $2 мільйони з військової бази США на південному сході країни.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

США подали скаргу до румунської прокуратури, яка з’ясувала, що кілька членів організованої злочинної групи викрадали паливо, здебільшого дизельне, з військової бази імені Михаїла Когалнічану та інших об'єктів, призначених для військових навчань в регіоні Констанца.

За даними румунської прокуратури, крадіжки палива почалися в 2017 році і оцінюються в $2 мільйони. Після проведення слідчих дій затримали семеро осіб у цій справі.

Збройні сили США використовують військову базу поблизу аеропорту імені Михаїла Когалнічану з 1999 року.

На базі також розміщуються інші військові літаки НАТО, які охороняють повітряний простір в регіоні Чорного моря.