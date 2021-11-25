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Укр / Рус

В Румынии с военной базы США разворовали топливо на $2 млн

Четверг, 25 ноября 2021, 13:12

Прокуратура Румынии установила, что члены организованной преступной группы в течение четырех лет украли топлива на 2 миллиона долларов с военной базы США на юго-востоке страны.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

США подали жалобу в румынскую прокуратуру, которая выяснила, что несколько членов организованной преступной группы похищали топливо, в основном дизельное, с военной базы имени Михаила Когалничану и других объектов, предназначенных для военных учений в регионе Констанца.

По данным румынской прокуратуры, кражи топлива начались в 2017 году и оцениваются в 2 миллиона долларов. После проведения следственных действий задержали семь человек.

Вооруженные силы США используют военную базу вблизи аэропорта имени Михаила Когалничану с 1999 года.

На базе также размещаются другие военные самолеты НАТО, охраняющие воздушное пространство в регионе Черного моря.

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Румыния США Альянс
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