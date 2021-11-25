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Польща встановить чіткий термін розгляду заявок про дозвіл на тимчасове проживання 

Четвер, 25 листопада 2021, 15:02

Частково схвалені зміни до польського Закону про іноземців передбачають, що питання про надання дозволу на тимчасове проживання ("карти перебування") мають вирішуватися протягом 60 днів, що має спростити процедуру для українських трудових мігрантів.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди", яка вийшла за підтримки EWL Group.

60 днів будуть відраховуватися з моменту усунення всіх формальних недоліків у заяві про надання дозволу на проживання в першій інстанції.

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На користь іноземних працівників впроваджуються також терміни розгляду заяв про надання дозволу на постійне проживання та статусу резидента ЄС. За новими правилами, 6-місячний термін також буде відраховуватися з моменту усунення всіх формальних недоліків у поданій заяві.

Це важлива зміна, тому що існуючого офіційного терміну – 90 днів – польські управління часто не дотримувалися, а в деяких воєводських установах іноземці  роками очікують на рішення у справі видачі дозволу на постійне проживання та статусу резидента ЄС.

За зміни до законодавства ще має проголосувати Сенат – вища палата польського парламенту, після чого документ надійде на підпис президента Польщі.

Зміни набудуть чинності через 14 днів з дня їхнього опублікування, швидше за все – в першому кварталі 2022 року.

Детальніше про зміни, передбачені проєктом - у статті за підтримки EWL Group Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України.

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