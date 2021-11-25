Польша установит четкий срок рассмотрения заявок о разрешении на временное проживание

Частично одобренные изменения в польский Закон об иностранцах предполагают, что вопрос о предоставлении разрешения на временное проживание ("карты пребывания") должен решаться в течение 60 дней, что должно упростить процедуру для украинских трудовых мигрантов.

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды", вышедшей при поддержке EWL Group.

60 дней будут отсчитываться с момента устранения всех формальных недостатков в заявлении о предоставлении вида на жительство в первой инстанции.

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В пользу иностранных работников также внедряются сроки рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на постоянное проживание и статуса резидента ЕС. По новым правилам, 6-месячный срок также будет отсчитываться с момента устранения всех формальных недостатков в поданном заявлении.

Это важное изменение, потому что существующий официальный срок – 90 дней – польские управления часто не соблюдались, а в некоторых воеводских учреждениях иностранцы годами ожидают решения по делу выдачи разрешения на постоянное проживание и статуса резидента ЕС.

За изменения в законодательство еще предстоит проголосовать Сенат – высшая палата польского парламента, после чего документ поступит на подпись президента Польши.

Изменения вступят в силу через 14 дней со дня их опубликования, скорее всего, в первом квартале 2022 года.

Детальнее об изменениях, предусмотренных проектом - в статье при поддержке EWL Group Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины.