Косово припиняє безкоштовне електропостачання для муніципалітетів з сербською більшістю

Оператор енергетичних мереж Косова KOSSTT оголосив, що більше не буде забезпечувати безкоштовною електроенергією споживачів у чотирьох муніципалітетах на півночі країни з переважно сербським населенням.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Голови KOSSTT Джетон Мехметі на парламентських слуханнях цього тижня заявив, що це рішення було прийнято після того, як цього місяця закінчився термін дії угоди на 11 мільйонів євро щодо субсидування електроенергії в цих регіонах.

Уряд Косова субсидує регіон з 2017 року на суму близько 27 мільйонів євро як з бюджету, так і з бюджету енергетичної компанії.

"Якщо ми продовжимо в грудні, компанія матиме збиток близько 10 мільйонів євро. Якщо ми продовжимо оплачувати рахунки наступного року, то ми не зможемо реалізувати свої плани. У наступному році ми матимемо труднощі з роботою, якщо ми не повернемо гроші", – сказав Мехметі в парламенті.

Серби в цих регіонах не платять за електроенергію з 1999 року. Це одна з тем у діалозі Косово-Сербія за посередництва ЄС.

У 2015 році було досягнуто домовленості про те, що сербська компанія повинна звернутися до уряду Косова для забезпечення цих районів електроенергією.

Тоді Сербія відмовилася, оскільки не хотіла реєструватися в органах влади Косова. Белград відмовляються визнавати будь-який суверенітет своєї колишньої провінції, яка проголосила незалежність у 2008 році.