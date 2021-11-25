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Косово прекращает бесплатное электроснабжение для муниципалитетов с сербским большинством

Четверг, 25 ноября 2021, 17:33

Оператор энергетических сетей Косово KOSSTT объявил, что больше не будет снабжать бесплатной электроэнергией потребителей в четырех муниципалитетах на севере страны с преимущественно сербским населением.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Главы KOSSTT Джетон Мехмети на парламентских слушаниях на этой неделе заявил, что это решение было принято после того, как в этом месяце истек срок действия соглашения на 11 миллионов евро по субсидированию электроэнергии в этих регионах.

Правительство Косова субсидирует регион с 2017 года на сумму около 27 миллионов евро, как из бюджета, так и из бюджета энергетической компании.

"Если мы продолжим в декабре, у компании будет убыток около 10 миллионов евро. Если мы продолжим оплачивать счета в следующем году, то мы не сможем реализовать свои планы. В следующем году у нас будут трудности с работой, если мы не вернем деньги", – сказал Мехмети в парламенте

Сербы в этих регионах не платят за электроэнергию с 1999 года. Это одна из тем в диалоге Косово-Сербия при посредничестве ЕС.

В 2015 году была достигнута договоренность о том, что сербская компания должна обратиться в правительство Косова для обеспечения этих районов электроэнергией.

Тогда Сербия отказалась, потому что не хотела зарегистрироваться в органах власти Косово. Белград отказывается признавать любой суверенитет своей бывшей провинции, провозгласившей независимость в 2008 году.

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Косово Энергетика
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