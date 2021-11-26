У Стамбулі силовики застосували сльозогінний газ проти учасниць жіночого маршу 

Турецька поліція в четвер застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протест жінок у Стамбулі, які вимагали повернення країни до Стамбульської конвенції - міжнародного договору, покликаного захистити жінок від насильства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Associated Press.

Жінки пройшли маршем головною пішохідною вулицею Стамбула, щоб відзначити Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 25 листопада.

Thousands of Turkish women took to the streets of Istanbul marking the International Day for the Elimination of Violence against Women

#womensmartialarts pic.twitter.com/mt0P7lhKzx — Salena (@Salena865431391) November 26, 2021

Тримаючи яскраві транспаранти, вони скандували гасла і закликали не відмовлятися від Стамбульської конвенції Ради Європи.

Спецпризначенці встановили барикади наприкінці вулиці, щоб завадити жінкам рухатися далі, і застосували сльозогінний газ, коли група протестувальників спробувала прорватись через огорожу. За даними ЗМІ, як мінімум одна людина з числа протестувальників постраждала.

Mücadelemiz barikatları aşacak!⚡️



Yüklen, yüklen barikata YÜKLEN!⚡️#25KasımdaTaksimdeyiz pic.twitter.com/SjPWdbf3Yd — 25 Kasım Kadın Platformu (@25kasimkadin) November 25, 2021

İsyanımız da dayanışmamız da birlikte güçlü!

Hayatlarımız için mücadeleye!⚡️#25KasımdaTaksimdeyiz pic.twitter.com/EPOFb6wqxJ — 25 Kasım Kadın Platformu (@25kasimkadin) November 25, 2021

Аналогічні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган несподівано оголосив про вихід Туреччини з конвенції у березні. Його крок викликав засудження з боку груп захисту прав жінок і західних країн. Апеляцію до суду з вимогою перешкодити цьому кроку було відхилено, і в липні Туреччина офіційно вийшла з конвенції.

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Уряд оголосив про свій власний "План дій щодо боротьби з насильством проти жінок". Правозахисні організації кажуть, що насильство щодо жінок у Туреччині зростає.

Адвокаційна група "Ми зупинимо феміцид" заявила, що в 2021 році в Туреччині на цей момент було вбито 353 жінки, а минулого року - 409 жінок. За даними групи, у жовтні 18 жінок було вбито чоловіками, 19 інших знайшли мертвими за підозрілих обставин.