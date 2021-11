У Стамбулі силовики застосували сльозогінний газ проти учасниць жіночого маршу 

Турецька поліція в четвер застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протест жінок у Стамбулі, які вимагали повернення країни до Стамбульської конвенції - міжнародного договору, покликаного захистити жінок від насильства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Associated Press.

Жінки пройшли маршем головною пішохідною вулицею Стамбула, щоб відзначити Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 25 листопада.

