В Стамбуле силовики применили слезоточивый газ против участниц женского марша

Турецкая полиция в четверг применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест женщин в Стамбуле, требовавших возвращения страны к Стамбульской конвенции - международного договора, призванного защитить женщин от насилия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Associated Press.

Женщины прошли маршем по главной пешеходной улице Стамбула, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.

Thousands of Turkish women took to the streets of Istanbul marking the International Day for the Elimination of Violence against Women

