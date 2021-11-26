В Стамбуле силовики применили слезоточивый газ против участниц женского марша

Турецкая полиция в четверг применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест женщин в Стамбуле, требовавших возвращения страны к Стамбульской конвенции - международного договора, призванного защитить женщин от насилия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Associated Press.

Женщины прошли маршем по главной пешеходной улице Стамбула, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.

Thousands of Turkish women took to the streets of Istanbul marking the International Day for the Elimination of Violence against Women

#womensmartialarts pic.twitter.com/mt0P7lhKzx — Salena (@Salena865431391) November 26, 2021

Держа яркие транспаранты, они скандировали лозунги и призывали не отказываться от Стамбульской конвенции Совета Европы.

Спецназовцы установили баррикады в конце улицы, чтобы помешать женщинам двигаться дальше, и применили слезоточивый газ, когда группа протестующих попыталась прорваться через ограждение. По данным СМИ, как минимум один человек из числа протестующих пострадал.

Mücadelemiz barikatları aşacak!⚡️



Yüklen, yüklen barikata YÜKLEN!⚡️#25KasımdaTaksimdeyiz pic.twitter.com/SjPWdbf3Yd — 25 Kasım Kadın Platformu (@25kasimkadin) November 25, 2021

İsyanımız da dayanışmamız da birlikte güçlü!

Hayatlarımız için mücadeleye!⚡️#25KasımdaTaksimdeyiz pic.twitter.com/EPOFb6wqxJ — 25 Kasım Kadın Platformu (@25kasimkadin) November 25, 2021

Аналогичные акции протеста прошли в Анкаре и других городах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно объявил о выходе Турции из конвенции в марте. Его шаг вызвал осуждение со стороны групп защиты прав женщин и западных стран. Апелляция в суде с требованием помешать этому шагу была отклонена, и в июле Турция официально вышла из конвенции.

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Правительство объявило о своем собственном "Плане действий по борьбе с насилием против женщин". Правозащитные организации говорят, что насилие в отношении женщин в Турции растет.

Адвокационная группа "Мы остановим фемицид" заявила, что в 2021 году в Турции на данный момент было убито 353 женщины, а в прошлом году – 409 женщин. По данным группы, в октябре 18 женщин были убиты мужчинами, 19 других нашли мёртвыми при подозрительных обстоятельствах.



