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Британія пояснила екстрену заборону польотів з 6 країн через новий штам 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:59

Велика Британія заявила, що нещодавно виявлений варіант коронавірусу, який поширюється у Південно-Африканській республіці, є "найбільш значущим" із усіх виявлених.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

Через виявлений штам Британія заборонила польоти з ПАР, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні. Відстоюючи заборону, міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що коронавірус навчив вживати негайних дій. 

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Агентство з безпеки охорони здоров'я Британії оголосило, що виявлений у ПАР варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який суттєво відрізняється від того, що міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини проти COVID-19.

"Як описали вчені, це найбільш значущий варіант, з яким вони зіткнулися на сьогодні у своїх дослідженнях", - сказав Шаппс Sky News.

Офіційні особи повідомили уряду про необхідність діяти швидко і на випередження у разі підтвердження побоювань щодо впливу нового штаму - навіть якщо для отримання всієї необхідної інформації про його характеристики можуть знадобитися тижні.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанта COVID-19 B.1.1.529.

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Велика Британія Коронавірус Вакцини Авіарейси
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