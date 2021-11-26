Британия объяснила экстренный запрет полетов из шести стран из-за нового штамма

Великобритания заявила, что недавно выявленный вариант коронавируса, распространяющийся в Южно-Африканской республике, является "самым значимым" из всех выявленных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

Из-за обнаруженного штамма Британия запретила полеты из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини. Отстаивая запрет, министр транспорта Грант Шаппс сказал, что коронавирус научил предпринимать немедленные действия.

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Агентство по безопасности здравоохранения Британии объявило, что обнаруженный в ЮАР вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, существенно отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины против COVID-19.

"Как описали ученые, это наиболее значимый вариант, с которым они столкнулись сегодня в своих исследованиях", - сказал Шаппс Sky News.

Официальные лица сообщили правительству о необходимости действовать быстро и на опережение в случае подтверждения опасений по поводу влияния нового штамма - даже если для получения всей необходимой информации о его характеристиках могут потребоваться недели.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.