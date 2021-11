ЄС ініціює заборону авіаперельотів з півдня Африки через варіант вірусу з численними мутаціями

Єврокомісія пропонує терміново призупинити авіарейси з півдня Африки через виявлення там варіанта коронавірусу B.1.1.529, з великою кількістю мутацій.

Про це вранці 26 листопада оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з країнами-членами, задіяти екстрений запобіжник та зупинити авіасполучення з країнами півдня Африки у зв’язку з виявленням варіанта B.1.1.529", - написала вона.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.