ЄС ініціює заборону авіаперельотів з півдня Африки через варіант вірусу з численними мутаціями
Єврокомісія пропонує терміново призупинити авіарейси з півдня Африки через виявлення там варіанта коронавірусу B.1.1.529, з великою кількістю мутацій.
Про це вранці 26 листопада оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з країнами-членами, задіяти екстрений запобіжник та зупинити авіасполучення з країнами півдня Африки у зв’язку з виявленням варіанта B.1.1.529", - написала вона.
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021
Британія вже заборонила авіасполучення з шести країнами, де виявили мутований варіант.
Агентство з безпеки охорони здоров'я Британі оголосило, що виявлений у ПАР варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який суттєво відрізняється від того, що міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини проти COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанта.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року виявлення у Британії варіанта "Альфа" на початку теж спровокувало хвилю призупинення перельотів, як і згодом - поширення варіанта "Дельта".