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ЄС ініціює заборону авіаперельотів з півдня Африки через варіант вірусу з численними мутаціями

П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:15

Єврокомісія пропонує терміново призупинити авіарейси з півдня Африки через виявлення там варіанта коронавірусу B.1.1.529, з великою кількістю мутацій.

Про це вранці 26 листопада оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Єврокомісія запропонує, у тісній координації з країнами-членами, задіяти екстрений запобіжник та зупинити авіасполучення з країнами півдня Африки у зв’язку з виявленням варіанта B.1.1.529", - написала вона. 

Британія вже заборонила авіасполучення з шести країнами, де виявили мутований варіант.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Британі оголосило, що виявлений у ПАР варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який суттєво відрізняється від того, що міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини проти COVID-19. 

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанта.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року виявлення у Британії варіанта "Альфа" на початку теж спровокувало хвилю призупинення перельотів, як і згодом - поширення варіанта "Дельта".

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Єврокомісія Коронавірус
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