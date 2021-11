ЕС предложил остановить полеты в страны Африки, где выявили новый вариант коронавируса

Еврокомиссия предлагает срочно приостановить авиарейсы с юга Африки из-за обнаружения там варианта коронавируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций.

Об этом утром 26 ноября объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предложит в тесной координации со странами-членами задействовать экстренный "предохранитель" и остановить авиасообщение со странами юга Африки в связи с выявлением варианта B.1.1.529", - написала она.

