ЕС предложил остановить полеты в страны Африки, где выявили новый вариант коронавируса
Еврокомиссия предлагает срочно приостановить авиарейсы с юга Африки из-за обнаружения там варианта коронавируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций.
Об этом утром 26 ноября объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия предложит в тесной координации со странами-членами задействовать экстренный "предохранитель" и остановить авиасообщение со странами юга Африки в связи с выявлением варианта B.1.1.529", - написала она.
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021
Британия уже запретила авиасообщение с шестью странами, где обнаружили мутированный вариант.
Агентство по безопасности здравоохранения Британии объявило, что обнаруженный в ЮАР вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, существенно отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины против COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.
Напомним, в конце 2020 года обнаружение в Британии варианта "Альфа" вначале тоже спровоцировало волну приостановки авиасообщения, как и позже - распространение варианта "Дельта".