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ЕС предложил остановить полеты в страны Африки, где выявили новый вариант коронавируса

Пятница, 26 ноября 2021, 10:15

Еврокомиссия предлагает срочно приостановить авиарейсы с юга Африки из-за обнаружения там варианта коронавируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций.

Об этом утром 26 ноября объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предложит в тесной координации со странами-членами задействовать экстренный "предохранитель" и остановить авиасообщение со странами юга Африки в связи с выявлением варианта B.1.1.529", - написала она. 

Британия уже запретила авиасообщение с шестью странами, где обнаружили мутированный вариант.

Агентство по безопасности здравоохранения Британии объявило, что обнаруженный в ЮАР вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, существенно отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Напомним, в конце 2020 года обнаружение в Британии варианта "Альфа" вначале тоже спровоцировало волну приостановки авиасообщения, как и позже - распространение варианта "Дельта".

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Еврокомиссия Коронавирус
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