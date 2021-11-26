ЕС предложил остановить полеты в страны Африки, где выявили новый вариант коронавируса

Еврокомиссия предлагает срочно приостановить авиарейсы с юга Африки из-за обнаружения там варианта коронавируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций.

Об этом утром 26 ноября объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предложит в тесной координации со странами-членами задействовать экстренный "предохранитель" и остановить авиасообщение со странами юга Африки в связи с выявлением варианта B.1.1.529", - написала она.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Британия уже запретила авиасообщение с шестью странами, где обнаружили мутированный вариант.

Агентство по безопасности здравоохранения Британии объявило, что обнаруженный в ЮАР вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, существенно отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Напомним, в конце 2020 года обнаружение в Британии варианта "Альфа" вначале тоже спровоцировало волну приостановки авиасообщения, как и позже - распространение варианта "Дельта".