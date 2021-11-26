Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва допускає закриття кордону з Білоруссю через спроби контрабанди "мігрантів Лукашенка" 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:00

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що допускає закриття пунктів пропуску з Білоруссю через зростаючу кількість випадків контрабанди мігрантів з Білорусі до Литви у вантажних автомобілях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Ми постійно бачимо нові спроби потрапити в Білорусь у вантажівках, і прийняте рішення посилити контроль транспортних засобів. Якщо ми побачимо, що така тенденція наростає, ми цілком реально допускаємо закриття пунктів пропуску", - заявила Білотайте у п’ятницю 26 листопада.

Читайте також
Білорусь: ЄС покарає за "міграційний шантаж" 28 осіб та організацій - ЗМІ

Вона додала, що з серпня на кордоні з Білоруссю завернули близько 7000 мігрантів.

Міністерка сказала, що не береться прогнозувати розвиток штучної міграційної кризи.

"Лукашенко - абсолютно непередбачуваний, ми не можемо передбачити, що йому стрельне в голову. Наша справа - тиснути, на рівні ЄС та іншому, щоб Лукашенко, який організував цю кризу, поніс відповідальність за свої дії", - сказала Агне Білотайте.

Повне закриття кордону з Білоруссю у разі ескалації кризи допускав також прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва
powered by lun.ua

Статті

Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію. Як це працюватиме і чи не порушуватиме це права людини?
26 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів від нього варто чекати? Значною мірою це залежатиме від рівня "автономності", який отримають нові міністри.
25 листопада 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

Польща спрощує правила працевлаштування для іноземців. Які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України?
25 листопада 2021 — Марія Кузенко, EWL Group