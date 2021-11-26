Білорусь: ЄС покарає за "міграційний шантаж" 28 осіб та організацій - ЗМІ

У ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, до якого увійдуть 28 осіб та організацій, у зв’язку з міграційною кризою на кордонах Польщі та Литви.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Є спільна згода щодо п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. 28 осіб та організацій. Посли ЄС дадуть "зелене світло" у середу, 1 грудня", - зазначив журналіст.

Читайте також Єврокомісія може надати 200 млн євро на захист кордону з Білоруссю

Публікація санкційного пакета в офіційному журналі ЄС, яка означає набуття чинності санкцій, очікується 2 грудня, додав журналіст.

Поки не відомі імена осіб чи організацій, які потраплять під санкції,

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі, у середині листопада.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини