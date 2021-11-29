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Прикордонне агентство ЄС депортувало рекордну кількість людей у першому півріччі 2021 році

Понеділок, 29 листопада 2021, 20:33

Прикордонна агенція ЄС Frontex депортувала рекордну кількість людей у ​​першій половині року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian із посиланням на непублічний звіт агентства.

У звіті, поданому Раді ЄС, агентство повідомило, що за перші шість місяців 2021 року депортовано 8239 осіб, які не є громадянами ЄС, що є рекордним числом і на 9% більше, ніж за той же період 2019 року, до того як пандемія паралізувала світові подорожі.

Країни-члени продовжують проводити власні депортації, але зростання операцій Frontex показує, як держави-члени все частіше звертаються до агентства за допомогою в управлінні міграцією, від депортацій до прикордонного патрулювання.

Неурядова організація з громадянських свобод Statewatch, що опублікувала звіт, стверджує, що немає впевненості в тому, що Frontex не підтримує примусове повернення, тобто відправляє людей назад, де вони можуть зіткнутися з репресіями або війною в їхніх рідних країнах.

Представник Frontex сказав, що рішення про повернення завжди ухвалювалися країнами-членами ЄС відповідно до законодавства.

Люди, яким відмовлено у праві на притулок, можуть бути повернуті до їхньої рідної країни, але уряди далеко не завжди здійснюють депортацію. У 2019 році 491 200 осіб отримали наказ залишити ЄС, але лише 29% повернули до країни походження.

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міграційна криза
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