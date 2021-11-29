Пограничное агентство ЕС депортировало рекордное количество людей в первом полугодии 2021 года

Пограничное агентство ЕС Frontex депортировало рекордное количество людей в первой половине года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на непубличный отчет агентства.

В отчете, представленном Совету ЕС, агентство сообщило, что за первые шесть месяцев 2021 года депортировано 8239 человек, не являющихся гражданами ЕС, что является рекордным числом и на 9% больше, чем за тот же период 2019 года, до того как пандемия парализовала мировые путешествия.

Страны-члены ЕС продолжают проводить собственные депортации, но рост операций Frontex показывает, как государства-члены все чаще обращаются к агентству ЕС за помощью в управлении миграцией, от депортаций до пограничного патрулирования.

Неправительственная организация по гражданским свободам Statewatch, опубликовавшая просочившийся отчет, утверждает, что "нет уверенности" в том, что Frontex не поддерживает принудительное возвращение, то есть отправляет людей обратно, где они могут столкнуться с репрессиями или войной в их родных странах.

Представитель Frontex сказал, что решения о возврате всегда принимались странами-членами ЕС в соответствии с законодательством.

Люди, которым отказано в праве на убежище, могут быть возвращены в их родную страну, но правительства далеко не всегда осуществляют депортацию. В 2019 году 491 200 человек получили приказ покинуть ЕС, но только 29% были возвращены в страну происхождения.