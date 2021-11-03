Як "м'який шантаж" з боку Молдови дозволив домовитися про російський газ

Молдова місяць прожила у режимі надзвичайної ситуації через газову кризу.

Втім, наприкінці жовтня все змінилося. Росія зупинила тиск і погодилася підписати контракт. Та ще й довгостроковий. Та ще й на умовах, які вигідні Кишиневу (принаймні, так каже МЗС). Щоправда, додавши до контракту додатковий міжурядовий протокол.

Про те, як вдалося "переконати" "Газпром", що супроводжуватиме виконання газової угоди та яких загроз варто (або не варто) чекати на молдовсько-російському напрямку, читайте у ґрунтовній статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Зрада чи перемога над "Газпромом"? Що заховане у газовій угоді Молдови та РФ.

Відразу зазначимо, що "справжньої" газової блокади з боку РФ, на кшталт тієї, що була в Україні у 2009-му, в Молдові не було: Росія продовжувала постачання, але за вищу ціну та у меншому обсязі, якого не вистачало.

Утримувати тиск у газопроводі на мінімальних значеннях дозволяли лише погода (жовтень був аномально теплим), заходи економії (навіть канікули вирішили розпочати раніше, щоби не витрачатися на опалювання шкіл), а також "газові ін’єкції" на кшталт тієї, яку надала Україна.

Треба додати, що газова система Молдови побудована так, щоби постачання було винятково з РФ. Лише кілька років тому Кишинів почав працювати над альтернативними шляхами доставки та побудував газопровід з Румунії, але він не перекриває потреби усієї країни.

Ще більшу проблему створює те, що низка ліній газопостачання проходять через окуповану/непідконтрольну територію, тобто через Придністров’я.

Газова угода, укладена між Молдовою та РФ, складається з двох документів.

Перший – це, власне, газовий контракт між двома комерційними структурами-монополістами, "Газпромом" і "Молдовагазом". Фінансово він вигідний обом сторонам. Ціна для Молдови кількаразово зросте, але все одно буде у 1,5-1,8 раза нижчою за нинішні пікові європейські, що нині сягають майже $1000. Від сторін лунає оцінка листопадової ціни на рівні $450-600; у Кишиневі переконані, що починаючи з грудня ціна буде знижуватися.

Термін дії контракту, прописаний у ньому, – п'ять років.

У другому документі прописана головна поступка, на яку іде Молдова в обмін на відновлення контактних постачань з Росії за зниженою ціною, – це питання боргу перед "Газпромом".

На кону – старі борги на сотні мільйонів доларів.

Більше про газову угоду Молдови з РФ та про те, як Кишиневу вдалося здійснити м’який шантаж на адресу Кремля, читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Зрада чи перемога над "Газпромом"? Що заховане у газовій угоді Молдови та РФ.