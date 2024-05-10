Що дозволило уникнути розвороту Хорватії геть від України

У Хорватії щонайменше до президентських виборів, що мають пройти наприкінці 2024 року, збережеться дружній до України уряд за проросійського президента.

Нагадаємо, що за результатами парламентських виборів 17 квітня партія дружнього до України прем’єра Андрея Пленковича Хорватська демократична співдружність (ХДС) отримала найбільшу фракцію. Разом з тим, партія отримала менше мандатів, ніж на попередніх виборах.

Частина партій, що пройшли до нового парламенту, публічно відкидали можливість створення коаліції із ХДС, що давало надію опозиційній Соціал-демократичній партії.

Про те, як Пленковичу вдалося знайти партнерів для нової коаліції і чи зазнає корекції зовнішній курс Хорватії, читайте в статті кандидата історичних наук Володимира Цибульника Хорватія залишається дружньою: що допомогло зберегти посаду проукраїнському прем'єру. Далі – стислий її виклад.

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Пошук союзників у новому парламенті став важкою справою для голови хорватського уряду.

У Хорватської демократичної співдружності (ХДС), яка отримала 61 мандат зі 151, було, по суті лише два варіанти створення більшості.

Перший варіант полягає в тому, що партія могла би спробувати сформувати більшість за участі малих та національних партій, окремих депутатів з опозиційних сил, а головним партнером була би Самостійна демократична сербська партія (СДСП) з трьома мандатами, яка попередні 8 років вже була надійним партнером ХДС.

Але подібна коаліція була б вкрай нестабільною. Особливо – на фоні падіння кількості мандатів у партії Пленковича. Ба більше: після виборів стало ясно, що повторити коаліцію минулого скликання тепер арифметично неможливо.

Другий варіант – формування більшості з правим рухом "Батьківщина".

Переговори з цією політичною силою почалися ще до виборів, проте тоді не могли завершитися успішно, адже ХДС не могла прийняти головної вимоги потенційних союзників – віддати їм посаду прем’єр-міністра.

У ніч виборів, вже отримавши перше місце, Пленкович знову розпочав важкі переговори з "Батьківщиною", які тривали три тижні.

І от 8 травня вдалося домовитися про створення більшості та розподіл крісел в уряді.

Згідно домовленостей, які ще можуть бути змінені, "Батьківщина" отримує посаду віцеспікера; задоволена їхня вимога про 10 посад держсекретарів; Пленкович віддав їм міністерство сільського господарства; мінекономіки розділять, але енергетика лишиться у партії Пленковича; буде створено міністерство демографії та посада профільного віцепрем'єра.

Отже, незабаром Хорватія отримує правий коаліційний уряд, але чи буде він стійким?

Очікується, що коаліція буде нараховувати 76 голосів – це мінімальна можлива більшість у парламенті зі 151 депутатом.

І навіть для затвердження прем’єра у коаліції голосів наразі нема.

Але попри це, стійкість коаліції оцінюється достатньо високо. Так, серби із СДСП будуть ситуативним союзником Пленковича, не входячи до коаліції. Також його кандидатуру мають підтримати 6-8 депутатів від малих партій.

За таких розкладів президент Міланович буде зобов’язаний, хоч і без бажання, погодити кандидатуру Андрея Пленковича як голови наступного хорватського уряду.

Уряд матиме вирішувати чимало гострих проблем, включно з виправленням помилок попередніх років. Але принципових змін у політиці не слід очікувати.

І, що особливо важливо для нас, зовнішньополітичний курс також Хорватії не зазнає суттєвих змін та лишиться прозахідним.

Для України формування нового уряду Пленковича принесе зміни лише на краще.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Хорватія залишається дружньою: що допомогло зберегти посаду проукраїнському прем'єру.