Угорщина: Багаторічний план НАТО щодо України "може призвести до світової війни"

Уряд Угорщини 10 травня повідомив, що в електронному листі "тим, хто раніше надав свої контактні дані", пояснив свою позицію щодо пропозиції в НАТО зі створення багаторічного фонду підтримки України.

Як пише "Європейська правда", таке повідомлення поширив урядовий інформаційний центр Угорщини.

На думку угорського уряду, НАТО "закачає" у війну до 100 мільярдів доларів протягом п'яти років, "тому вони очікують, що вона затягнеться щонайменше на п'ять років".

"Те, що ми бачимо, є найгіршим сценарієм, тому що це може призвести до світової війни", – заявили у Будапешті.

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Там принагідно поскаржились на "величезний тиск з метою підтримки планів розширення війни".

"Але позиція уряду чітка: ми хочемо залишитися поза війною. Ми не хочемо брати участь у цій місії НАТО. Ми зробимо все можливе, щоб уникнути відправки зброї і солдатів", – заявили в угорському уряді.

Нагадаємо, минулого місяця в НАТО за пропозицією генсека Єнса Столтенберга домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України шляхом створення фонду на суму 100 мільярдів євро.

План також передбачає, що Альянс перебере на себе частину роботи з координації постачання Києву зброї від Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яку очолюють США.

Цю ідею Столтенберг обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва наприкінці квітня.