В Андоррі обіцяють декриміналізувати зроблені за кордоном аборти до 2027 року

Глава уряду Андорри Хав'єр Еспот оголосив, що до 2027 року аборти, зроблені за межами країни, де вони досі заборонені, будуть декриміналізовані і покриті соціальним забезпеченням.

Заяву Еспота наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав, що уряд хоче запровадити "систему, яка декриміналізує добровільне переривання вагітності, навіть якщо аборт не може бути здійснений на території Андорри".

Андорра є однією з небагатьох країн Європи, де аборт є незаконним, навіть якщо існує ризик для матері або якщо плід не є життєздатним. Теоретично цей злочин карається шестимісячним ув'язненням для матерів, а також трьома роками ув'язнення і дискваліфікацією до п'яти років для лікарів, які його здійснюють.

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Теоретично аборт карається шестимісячним ув'язненням для матерів, а також трьома роками ув'язнення і усуненням від роботи до п'яти років для лікарів, які його здійснюють.

Еспот зазначив, що зафіксований у статті 108 Конституції Андорри, "захист життя на всіх його стадіях" є однією з "червоних ліній", тому необхідно знайти "рішення, яке дозволить нам досягти прогресу в сфері прав жінок і зберегти інституційну структуру, і я вірю, що нам це вдається".

Нагадаємо, минулого тижня уряд Данії оголосив, що вперше за 50 років послаблює обмеження на аборти, щоб дозволити жінкам переривати вагітність до 18-го тижня (раніше до 12-го тижня).

У квітні депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

Ініціатива євродепутатів з’явилась після того, як Франція у березні закріпила у своїй конституції право на аборт – ставши наразі єдиною країною світу, що пішла на такий крок.