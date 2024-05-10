Заступник генсека НАТО: У РФ немає ні наміру, ні можливості напасти на країни Альянсу

У НАТО вважають, що Росія наразі не має ні наміру, ні можливості нападати на жодну з країн Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, якого цитує Digi24.

За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти нас розв'язана тотальна гібридна війна".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства…Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – зазначив Джоане.

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Нагадаємо, генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова напасти на країни Північноатлантичного альянсу через п'ять-вісім років, коли відновить постраждалі від війни в Україні сили.

Останнім часом кілька європейських країн НАТО попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.