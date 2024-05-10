Укр Рус Eng

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на $400 млн

Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 19:04 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Білого дому.

Своїм указом Байден делегує державному секретареві США повноваження на скорочення "оборонних товарів та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки з метою надання допомоги Україні" на суму до 400 мільйонів доларів.

Йдеться про надання зброї зі складів армії США, але її перелік наразі не був оприлюднений.

Реклама:

За інформацією видання Politico, пакет містить додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Після цього у Держдепі підтверджували підготовку подальших пакетів військової допомоги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зброя ЗСУ США
Реклама: