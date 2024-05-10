Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на $400 млн

Президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Білого дому.

Своїм указом Байден делегує державному секретареві США повноваження на скорочення "оборонних товарів та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки з метою надання допомоги Україні" на суму до 400 мільйонів доларів.

Йдеться про надання зброї зі складів армії США, але її перелік наразі не був оприлюднений.

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За інформацією видання Politico, пакет містить додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Після цього у Держдепі підтверджували підготовку подальших пакетів військової допомоги.