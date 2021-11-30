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Британській MI6 потрібна допомога технологічних фірм для протистояння РФ і Китаю

Вівторок, 30 листопада 2021, 08:43

Британська зовнішня розвідка MI6 має більше співпрацювати з технологічними компаніями, щоб протистояти Росії і Китаю  у сфері штучного інтелекту.

Так вважає голова MI6 Річард Мур, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За його словами, МІ6 не може самостійно розробити інструменти, необхідні для боротьби з гібридними фізичними та віртуальними загрозами.

Він додав, що необхідно залучити глобальну технологічну індустрію через такі ініціативи, як Інвестиційний фонд національної безпеки, який на початку цього року вклав 100 мільйонів фунтів стерлінгів у сім венчурних фондів, спрямованих на підтримку високотехнологічних стартапів.

"Ми традиційно покладалися в першу чергу на власні можливості для розробки технологій світового класу, які нам потрібні, щоб залишатися секретною службою та виконувати нашу місію. Ми повинні стати більш відкритими, щоб залишатися секретними" - зазначив Мур.

МІ6 стурбована тим, що Китай, зокрема, може перебрати на себе традиційну технологічну перевагу, якою користується Захід і яка лежить в основі його розвідувальної діяльності.

 "Наші супротивники вкладають гроші та амбіції в оволодіння штучним інтелектом, квантовими обчисленнями та синтетичною біологією, тому що вони знають, що оволодіння цими технологіями дасть їм важелі впливу", — каже керівник розвідки.

Росія, за його словами, також швидко розвиває свої хакерські спроможності, і Захід її звинуватив у зломі відносно програмного забезпечення SolarWinds для шпигунства за урядом США, а також у потуранні російським хакерам в атаках з вимаганням грошей у  британських компаній.

Минулого місяця з’ясувалося, що MI6 та інші шпигунські агентства Британії, MI5 і GCHQ, підписали угоду з американським технологічним і торговим гігантом Amazon щодо розміщення своїх хмарних обчислень. Колишній виконавчий директор Національного центру кібербезпеки Кіаран Мартін сказав, що це дозволить агентствам "отримувати інформацію з величезної кількості даних за лічені хвилини".

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Велика Британія кібербезпека
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