Британской MI6 нужна помощь технологических фирм для противостояния РФ и Китаю

Британская внешняя разведка MI6 должна больше сотрудничать с технологическими компаниями, чтобы противостоять России и Китаю в сфере искусственного интеллекта.

Так считает глава MI6 Ричард Мур, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По его словам, МИ6 не может самостоятельно разработать инструменты, необходимые для борьбы с гибридными физическими и виртуальными угрозами.

Он добавил, что необходимо привлечь глобальную технологическую индустрию через такие инициативы, как Инвестиционный фонд национальной безопасности, в начале этого года вложивший 100 миллионов фунтов стерлингов в семь венчурных фондов, направленных на поддержку высокотехнологичных стартапов.

"Мы традиционно возлагались в первую очередь на собственные возможности для разработки технологий мирового класса, которые нам нужны, чтобы оставаться секретной службой и выполнять нашу миссию. Мы должны стать более открытыми, чтобы оставаться секретными", - отметил Мур.

МИ-6 обеспокоена тем, что Китай, в частности, может взять на себя традиционное технологическое преимущество, которым пользуется Запад и лежащее в основе его разведывательной деятельности.

"Наши противники вкладывают деньги и амбиции в овладение искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им рычаги влияния", - говорит руководитель разведки.

Россия, по его словам, также быстро развивает свои хакерские способности, и Запад обвинил ее в изломе в отношении программного обеспечения SolarWinds для шпионажа за правительством США, а также в попустительстве российским хакерам в атаках с вымогательством денег у британских компаний.

В прошлом месяце выяснилось, что MI6 и другие шпионские агентства Британии, MI5 и GCHQ, подписали соглашение с американским технологическим и торговым гигантом Amazon о размещении своих облачных вычислений. Бывший исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин сказал, что это позволит агентствам "получать информацию из огромного количества данных в считанные минуты".