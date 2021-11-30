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Байден: "Омікрон" є приводом для занепокоєння, а не паніки

Вівторок, 30 листопада 2021, 09:50

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація боротиметься з варіантом коронавірусу "Омікрон"  не шляхом локдаунів, а вакцинаціями, посилюючими дозами та тестуванням. 

Про це Байден сказав журналістам у понеділок,  пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Цей варіант - привід для занепокоєння, а не привід для паніки", - сказав Байден у Білому домі.

Він також оголосив про намір оприлюднити докладний план "боротьби з коронавірусом цієї зими" у четвер, прагнучи заспокоїти населення з приводу появи нового варіанту Covid-19.

Варіант "Омікрон" був уперше виявлений у ПАР, але швидко поширився у Європі, а також був виявлений у Канаді. 

У п'ятницю ВООЗ класифікувала новий штам як варіант, що "викликає занепокоєння", через велику кількість мутацій усередині.

Байден оголосив про заборону на поїздки до ПАР та семи інших країн лише за кілька годин після оголошення ВООЗ у п'ятницю.

Речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що обмеження на поїздки з  ПАР та інших африканських країн пов'язані з тим, що там зареєстровано "сотні, якщо не тисячі" випадків COVID-19, викликаного варіантом "Омікрон".

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

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Коронавірус США Байден
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