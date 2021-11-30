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Укр / Рус

Байден: "Омикрон" является поводом для беспокойства, а не паники

Вторник, 30 ноября 2021, 09:50

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет бороться с вариантом коронавируса "Омикрон" не путем локдаунов, а вакцинациями, усиливающими дозами и тестированием.

Об этом Байден сказал журналистам в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Этот вариант – повод для беспокойства, а не повод для паники", – сказал Байден в Белом доме.

Он также объявил о намерении обнародовать в четверг подробный план "борьбы с коронавирусом нынешней зимой", стремясь успокоить население по поводу появления нового варианта COVID-19.

Вариант "Омикрон" был впервые обнаружен в ЮАР, но быстро распространился в Европе, а также был выявлен в Канаде.

В пятницу ВОЗ классифицировала новый штамм как "вызывающий беспокойство" вариант из-за большого количества мутаций внутри.

Байден объявил о запрете на поездки в ЮАР и семь других стран всего через несколько часов после объявления ВОЗ в пятницу.

Представитель Белого дома Джен Псаки пояснила, что ограничения на поездки из ЮАР и других африканских стран связаны с тем, что там зарегистрированы "сотни, если не тысячи" случаев COVID-19, вызванного вариантом "Омикрон".

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

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Коронавирус США Байден
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