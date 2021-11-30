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Лукашенко зібрався відвідати окупований Крим і заявив, що півострів де-юре російський

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:33

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрався відвідати окупований Росією Крим.

Про це Лукашенко заявив кремлівському агентству "Росія сегодня", пише "Європейська правда".

В інтерв'ю, текст якого опублікований на сайті Лукашенка, він заявив, що має намір відвідати Крим і щодо цього є домовленість з президентом Росії Владіміром Путіним.

"Крим де-факто - це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", - сказав Лукашенко, додавши, що має цілковите право на відвідування Криму, "під чиїм би він там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим".

Лукашенко сказав, що розпочати таку поїздку він хотів би з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

"Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВПС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю: коли запросиш, тоді й полетимо. І я йому запропонував тоді другу умову - у Севастополі приземлитися", - сказав він.

Нагадаємо, новий пакет санкцій Європейського союзу проти режиму Лукашенка має набути чинності 2 грудня.

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Крим Білорусь
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