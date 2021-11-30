Лукашенко собрался посетить оккупированный Крым и заявил, что полуостров де-юре российский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрался посетить оккупированный Россией Крым.

Об этом Лукашенко сказал кремлевскому агентству "Россия сегодня", пишет "Европейская правда".

В интервью, текст которого опубликован на сайте Лукашенко, он заявил, что намерен посетить Крым и на этот счет есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.

"Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - сказал Лукашенко, добавив, что имеет полнейшее право на посещение Крыма, "под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым".

Лукашенко сказал, что начать такую поездку он хотел бы с посещения Севастополя. При этом точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены.

"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много. Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. И я ему предложил тогда второе условие - в Севастополе приземлиться", - сказал он.

Напомним, новый пакет санкций Европейского союза в отношении режима Александра Лукашенко должен вступить в силу 2 декабря.