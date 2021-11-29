Нові санкції щодо Білорусі набудуть чинності 2 грудня - глава МЗС Естонії

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка має набути чинності у четвер.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

"Підготовка п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі наближається до завершення, і його планується ухвалити цього тижня. Планується, що це буде 2 грудня", - сказала Лійметс.

Імена фізичних осіб та назви юридичних осіб, які потрапили під санкції, будуть опубліковані лише з офіційно узгодженим пакетом санкцій.

"Передчасне розкриття цієї інформації може викликати невиправдану плутанину. Це також дозволить цим особам швидко відреагувати і, наприклад, реструктурувати активи або зробити щось подібне", - пояснила Лійметс.

Раніше повідомлялося, що в ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, до якого увійдуть 28 осіб та організацій, у зв’язку з міграційною кризою на кордонах Польщі та Литви.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі, у середині листопада.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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