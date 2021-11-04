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У Ла-Манші в межах доби врятували 400 мігрантів, щонайменш один загинув

Четвер, 4 листопада 2021, 09:46

Французькі служби за ніч з вівторка на середу врятували понад 400 мігрантів, які намагалися на невеликих човнах досягти берега Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі DPA за повідомленнями французьких служб.

До рятувальної операції в районі Па-де-Кале були залучені кілька кораблів флоту, судна берегової охорони, митниці та гелікоптер, повідомили в морській префектурі (PREMAR).

Один мігрант загинув і ще один вважається зниклим безвісти. Товариші з човна розповіли, що бачили, як він впав у воду, але у підсумку знайти його не вдалось, пошуки припинили.

Врятованих людей забрали у порти Кале й Дюнкерка.

Спроб нелегально досягти Британії через Ла-Манш все більше, попри всі запобіжні заходи і попередження, що така мандрівка небезпечна для життя - через інтенсивний рух важких суден, сильні течії і низьку температуру води.

2021 рік за кількістю нелегальних мігрантів вже вдвічі перевищив підсумок 2020 року.

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