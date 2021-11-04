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Укр / Рус

В Ла-Манше за сутки спасли 400 мигрантов, по меньшей мере один погиб

Четверг, 4 ноября 2021, 09:46

Французские службы за ночь со вторника на среду спасли более 400 мигрантов, пытавшихся на небольших лодках достичь берега Британии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале DPA по сообщениям французских служб.

К спасательной операции в районе Па-де-Кале были привлечены несколько кораблей флота, судна береговой охраны, таможни и вертолет, сообщили в морской префектуре (PREMAR).

Один мигрант погиб и еще один считается пропавшим без вести. Товарищи из лодки рассказали, что видели, как он упал в воду, но в итоге найти его не удалось, поиски прекратили.

Спасенных людей забрали в порты Кале и Дюнкерка.

Попыток нелегально достичь Британии через Ла-Манш все больше, несмотря на все меры предосторожности и предупреждения, что такое путешествие опасно для жизни - из-за интенсивного движения тяжелых судов, сильных течений и низкой температуры воды.

2021 год по количеству нелегальных мигрантов уже вдвое превысил результат 2020 года.

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