В Ла-Манше за сутки спасли 400 мигрантов, по меньшей мере один погиб

Французские службы за ночь со вторника на среду спасли более 400 мигрантов, пытавшихся на небольших лодках достичь берега Британии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале DPA по сообщениям французских служб.

К спасательной операции в районе Па-де-Кале были привлечены несколько кораблей флота, судна береговой охраны, таможни и вертолет, сообщили в морской префектуре (PREMAR).

Один мигрант погиб и еще один считается пропавшим без вести. Товарищи из лодки рассказали, что видели, как он упал в воду, но в итоге найти его не удалось, поиски прекратили.

Спасенных людей забрали в порты Кале и Дюнкерка.

Попыток нелегально достичь Британии через Ла-Манш все больше, несмотря на все меры предосторожности и предупреждения, что такое путешествие опасно для жизни - из-за интенсивного движения тяжелых судов, сильных течений и низкой температуры воды.

2021 год по количеству нелегальных мигрантов уже вдвое превысил результат 2020 года.