У Польщі вперше за пів року понад 15 тисяч нових заражень

У Польщі за минулу добу зареєстрували 15 515 нових заражень коронавірусом, що є найвищим показником з квітня, коли спадала весняна хвиля епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Показник попереднього дня - понад 10 400 - теж був найвищим з квітня.

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За словами міністра охорони здоров’я Адама Недзельського, настільки різкий стрибок можна пояснити довгими вихідними перед Днем всіх святих - тести могли бути здані ще раніше, але тільки зараз потрапили у статистику.

Найбільше нових заражень припадає на Мазовецьке (3206) і Люблінське воєводства (2110), більше тисячі хворих також у Сілезькому, Підляському та Лодзинському воєводствах.

Померли за добу 250 пацієнтів з коронавірусом. 206 з них мали супутні захворювання, що ускладнили перебіг хвороби.

Кількість госпіталізованих з коронавірусом за добу зросла на 338 осіб. Всього у лікарнях перебувають 8595 хворих, 713 - у важкому стані.

Адам Недзельський зазначив, що показники госпіталізацій зараз є ключовим критерієм для оцінки ситуації. "Зараз у нас 8,5 тисяч госпіталізованих. Варто пригадати, що рік тому це було 18500 госпіталізованих. Тобто, можна бачити кількісну різницю між цією хвилею і попередньою", - зазначив він.

На цей час у Польщі повністю щеплені від коронавірусу понад 61% населення.