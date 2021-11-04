В Польше впервые за полгода более 15 тысяч новых заражений

В Польше за минувшие сутки зарегистрировали 15 515 новых заражений коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля, когда спадала волна эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Показатель предыдущего дня – более 10 400 – тоже был самым высоким с апреля.

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По словам министра здравоохранения Адама Недзельского, столь резкий скачок можно объяснить длинными выходными перед Днем всех святых - тесты могли быть сданы еще раньше, но только сейчас попали в статистику.

Больше новых заражений приходится на Мазовецкое (3206) и Люблинское воеводства (2110), более тысячи больных также в Силезском, Подляском и Лодзинском воеводствах.

Умерли за сутки 250 пациентов с коронавирусом. 206 из них имели сопутствующие заболевания, осложнившие течение болезни.

Число госпитализированных с коронавирусом за сутки возросло на 338 человек. Всего в больницах находятся 8595 больных, 713 – в тяжелом состоянии.

Адам Недзельский отметил, что показатели госпитализаций сейчас являются ключевым критерием оценки ситуации. "Сейчас у нас 8,5 тысячи госпитализированных. Стоит вспомнить, что год назад это было 18,5 тысяч госпитализированных. То есть можно видеть количественную разницу между этой волной и предыдущей", - отметил он.

В настоящее время в Польше полностью привиты от коронавируса более 61% населения.