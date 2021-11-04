Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше впервые за полгода более 15 тысяч новых заражений

Четверг, 4 ноября 2021, 14:38

В Польше за минувшие сутки зарегистрировали 15 515 новых заражений коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля, когда спадала волна эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Показатель предыдущего дня – более 10 400 – тоже был самым высоким с апреля.

Читайте также
В Польше пункты вакцинации от коронавируса разместили на кладбищах

По словам министра здравоохранения Адама Недзельского, столь резкий скачок можно объяснить длинными выходными перед Днем всех святых - тесты могли быть сданы еще раньше, но только сейчас попали в статистику.

Больше новых заражений приходится на Мазовецкое (3206) и Люблинское воеводства (2110), более тысячи больных также в Силезском, Подляском и Лодзинском воеводствах.

Умерли за сутки 250 пациентов с коронавирусом. 206 из них имели сопутствующие заболевания, осложнившие течение болезни.

Число госпитализированных с коронавирусом за сутки возросло на 338 человек. Всего в больницах находятся 8595 больных, 713 – в тяжелом состоянии.

Адам Недзельский отметил, что показатели госпитализаций сейчас являются ключевым критерием оценки ситуации. "Сейчас у нас 8,5 тысячи госпитализированных. Стоит вспомнить, что год назад это было 18,5 тысяч госпитализированных. То есть можно видеть количественную разницу между этой волной и предыдущей", - отметил он.

В настоящее время в Польше полностью привиты от коронавируса более 61% населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды

Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире

Партнерство – это "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств. В Украине это происходит не всегда (укр.)
4 ноября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения

Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и относительно экологических сделок, и не касающихся окружающей среды.
4 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда