Делегація Європарламенту приїхала до Тайваню, Китаю погрожує ЄС наслідками

Делегація Європейського парламенту приїхала з офіційним візитом на Тайвань, після чого Китай закликав ЄС виправити свою помилку, якщо він хоче уникнути погіршення відносин.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Китаю Ван І минулого тижня попередив, що країни "заплатять ціну" за розвиток тісніших зв'язків із Тайванем.

У четвер офіційний представник МЗС Китаю сказав: "Ми закликаємо ЄС виправити помилку та не надсилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню. В іншому випадку відносини Китаю та ЄС будуть пошкоджені".

Незважаючи на погрози Пекіна, євродепутати зустрілися із президентом Тайваню Цай Інь-вень та запевнили, що ЄС підтримує Тайвань.

"За останні 30 років ви увійшли до історії. Тайвань сьогодні є найяскравішою, найстійкішою і найосвіченішою демократією в цьому регіоні", - заявив Рафаель Глуксманн, голова Спеціального комітету парламенту із закордонних справ.

За словами Глуксманна, ЄС "пора активізувати співпрацю з Тайванем".

Поїздка відбулася невдовзі після візиту міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву до п'яти європейських країн, включаючи секретну зустріч із офіційними особами у Брюсселі.

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