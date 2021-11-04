Делегация Европарламента приехала на Тайвань, Китай угрожает ЕС последствиями

Делегация Европейская парламента приехала с официальным визитом на Тайвань, после чего Китай призвал ЕС исправить свою "ошибку", если он хочет избежать ухудшения отношений.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Китая Ван И на прошлой неделе предупредил, что страны "заплатят цену" за развитие более тесных связей с Тайванем.

В четверг официальный представитель МИД Китая сказал: "Мы призываем ЕС исправить ошибку и не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня. В противном случае отношения Китая и ЕС будут повреждены".

Несмотря на угрозы Пекина, евродепутаты встретились с президентом Тайваня Цай Инь-вэнь и заверили, что ЕС поддерживает Тайвань.

"За последние 30 лет вы вошли в историю. Тайвань сегодня является самой яркой, самой устойчивой и самой просвещенной демократией в этом регионе", - заявил в Рафаэль Глуксманн, председатель Специального комитета парламента по иностранным делам

По словам Глуксманна, ЕС "пора активизировать сотрудничество с Тайванем".

Поездка состоялась вскоре после визита министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву в пять европейских стран, включая секретную встречу с официальными лицами в Брюсселе.

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