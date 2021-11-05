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Орбан запропонував коридор для біженців через Угорщину, "якщо Захід цього хоче"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:04

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував відкрити коридори до Європи для біженців та мігрантів через його країну, якщо Захід того забажає.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо вони вам потрібні, візьміть їх", - сказав він у п'ятницю.

Орбан також сказав, що вважає, що різні штами коронавірусу були ввезені мігрантами, але не надав жодних доказів цього.

Угорський прем'єр, який перебуває при владі з 2010 року, унеможливив отримання будь-ким притулку в країні. У 2015 році Угорщина звела металевий паркан на кордоні із сусідньою Сербією на півдні.

Біженців та мігрантів, затриманих в Угорщині, влада висилає назад до Сербії без подальших розглядів. Правозахисники та агенція ООН у справах біженців називають цю практику незаконною.

На думку ЄС, політика Угорщини у сфері надання притулку порушує європейське та міжнародне право.

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Угорщина мігранти
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