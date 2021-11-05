Орбан предложил коридор для беженцев через Венгрию, "если Запад этого хочет"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил открыть коридоры в Европу для беженцев и мигрантов через его страну, если Запад этого пожелает.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

"Если они вам нужны, возьмите их", – сказал он в пятницу.

Орбан также сказал, что считает, что разные штаммы коронавируса были ввезены мигрантами, но не предоставил никаких доказательств этого.

Венгерский премьер, находящийся у власти с 2010 года, сделал невозможным получение кем-либо убежища в стране. В 2015 году Венгрия построила металлический забор на границе с соседней Сербией на юге.

Беженцев и мигрантов, задержанных в Венгрии, власти высылают обратно в Сербию без дальнейших разбирательств. Правозащитники и агентство ООН по делам беженцев называют эту практику незаконной.

По мнению ЕС, политика Венгрии в сфере предоставления убежища нарушает европейское и международное право.