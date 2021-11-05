Компанія Pfizer показала таблетки від коронавірусу: ефективність 89%

Американська компанія Pfizer заявила, що розроблені нею експериментальні таблетки для лікування коронавірусу, знижують ризик госпіталізації або смерті на 89% у вразливих дорослих пацієнтів.

Компанія у пятницю представила результати клінічних випробувань, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Препарат "Паксловід" призначений для застосування незабаром після появи симптомів у людей з високим ризиком важкого захворювання.

Pfizer заявила, що достроково припинила випробування, оскільки початкові результати були настільки позитивними.

Препарат Pfizer, відомий як інгібітор протеази, призначений для блокування ферменту, необхідного вірусу для розмноження. Приймають по три таблетки двічі на день протягом п’яти днів.

Pfizer повідомила, що планує подати результати проміжних випробувань своєї таблетки регулятору з лікарських засобів США в рамках програми для екстреного використання.

Голова і виконавчий директор компанії Альберт Бурла сказав, що таблетки мають "потенціал врятувати життя пацієнтів, зменшити тяжкість інфекцій та ліквідувати до 9 з 10 госпіталізацій".

Напередодні Велика Британія першою у світі схвалила молнупіравір - таблетки проти COVID-19 від фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.

Британія вже замовила 250 000 курсів нового препарату Pfizer, а також ще 480 000 курсів молнупіравіру MSD.