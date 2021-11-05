Данія затримала російське наукове судно

Російське державне дослідницьке судно "Академік Іоффе" затримали в данському порту на запит канадського круїзного оператора, який веде судовий процес у Канаді.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Судно "Академік Іоффе", яким керує Інститут океанології ім. Ширшова Російської академії наук, затримали в порту Скаген на півночі Данії під час дозаправки.

Запит про затримання подав канадський круїзний оператор One Ocean Expeditions. У судових документах йдеться про те, що "Академік Іоффе" уникнув попередньої спроби затримати його в Португалії.

One Ocean Expeditions подала в Канаді позов проти власника "Академіка Іоффе", вимагаючи відшкодування збитків за інцидент 24 серпня 2018 року, коли судно, яке тоді було орендоване туроператором для арктичних круїзів, сіло на мілину під час поїздки на північ Канади.

Документи показують, що компанія One Ocean Expeditions стверджує, що команда корабля "не звертала уваги на морські карти", і вимагає відшкодування збитків на суму $6,14 мільйона.

На момент затримання у Скагені на борту судна перебувала 61 особа, включаючи членів екіпажу та наукових співробітників.

Капітан корабля повідомив місцевій владі, що йому відомо про інцидент з мілиною, але, згідно з судовими документами, питання вирішено.

Посольство Росії в Копенгагені заявило, що отримало "копії судових рішень, на підставі яких було здійснено арешт дослідницького корабля", і що представники посольства зв'язувалися з Міністерством закордонних справ Данії з цього приводу.