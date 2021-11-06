Польща: невідомі розфарбували пам’ятник Пілсудському в "українські" кольори

В ніч на 6 листопада невідомі розфарбували пам’ятник очільнику польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіоненерам, що розташований у центрі Кракова.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, у вандалізмі прослідковується український слід.

Монумент було пофарбовано у кольори українського прапору. Також, як повідомляється вандали залишили на місці балончики з фарбою та аерозолями, а також плакат з написом українською "Польща не тільки для панів". При цьому слово "Польща" написано із помилкою.

Фото wyborcza.pl

Наразі монумент вже відмили від фарби. Тривають останні прибиральні роботи.

У поліції сподіваються, що записи камер спостереження дозволять знайти вандалів.

Нагадаємо, що це далеко не перша провокація, вчинена невідомими та направлена на посилення кризи в україно-польських відносинах.

Зокрема, у 2018 році СБУ повідомила про викриття організованої банди, яка на замовлення російських спецслужб паплюжила польські та єврейські пам’ятки.

У Польщі також були вчинені напади на українські пам’ятки, зокрема – на місця поховання українських вояків часів Другої світової.

Схожі провокації відбуваються й у відносинах України та Угорщини.

Про вірогідну провокацію говорять і в поліції Кракова. "Я не думаю, що зловмисники були українцями, адже українці знають, як виглядає їхній державний прапор, і вони не помилилися б, розфарбувавши кольори навпаки. Ми підозрюємо, що це була скоріше провокація. Очевидно, комусь потрібне протистояння поляків та українців",- стверджує речник поліції Малопольської Себастьян Глен.