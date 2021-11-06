Польша: неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета

В ночь на 6 ноября неизвестные раскрасили памятник главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионерам, расположенному в центре Кракова.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, в вандализме прослеживается украинский след.

Монумент был выкрашен в цвета украинского флага. Также, как сообщается, вандалы оставили на месте баллончики с краской и аэрозолями, а также плакат с надписью на украинском "Польша не только для панов". При этом слово "Польша" написано с ошибкой.

Фото wyborcza.pl

Монумент уже отмыли от краски. Продолжаются последние уборочные работы.

В полиции надеются, что записи камер наблюдения позволят найти вандалов.

Напомним, что это далеко не первая провокация, учиненная неизвестными и направленная на усиление кризиса в украино-польских отношениях.

В частности, в 2018 году СБУ сообщила о разоблачении организованной банды, которая по заказу российских спецслужб порочила польские и еврейские памятники.

В Польше также были совершены нападения на украинские памятники, в частности – на места захоронения украинских воинов времен Второй мировой.

Схожие провокации происходят и в отношениях Украины и Венгрии.

О вероятной провокации говорят и в полиции Кракова. "Я не думаю, что злоумышленники были украинцами, ведь украинцы знают, как выглядит их государственный флаг, и они не ошиблись бы, раскрасив цвета наоборот. Мы подозреваем, что это была скорее провокация. Очевидно, кому-то необходимо противостояние поляков и украинцев",- утверждает представитель полиции Малопольской Себастьян Глен.