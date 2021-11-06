Австрія посилює коронавірусні обмеження

Від наступного тижня доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів у Австрії матимуть лише вакциновані особи.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Wiener Zeitung, нові обмеження набирають чинності 8 листопада, проте обмеження будуть вводитися поступово із чотиритижневим перехідним періодом, який має стимулювати громадян вакцинуватися.

"Ніхто не хоче розділяти суспільство, але це наша відповідальність за захист населення нашої країни", – заявив підкреслив він на пресконференції канцлер Александер Шалленберг.

Згідно з новими правилами, негативного тесту на Covid-19 більше буде недостатньо для отримання послуг, які передбачають тісний контакт з клієнтами, наприклад, відвідання перукарні. Також відвідання зібрань із чисельністю 25 чи більше осіб стає доступним лише вакцинованим.

Як пише видання, 5 листопада в Австрії було зафіксовано річний рекорд нових захворювань на COVID- 9300 нових випадків. В Австрії вакциновано близько 64% населення, що є нижчим середнього показника ЄС (67%).