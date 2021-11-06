Австрия усиливает коронавирусные ограничения

Со следующей недели доступ к ресторанам, гостиницам и культурным заведениям в Австрии будут иметь только вакцинированные лица.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiener Zeitung, новые ограничения вступают в силу 8 ноября, однако ограничения будут вводиться постепенно с четырехнедельным переходным периодом, стимулирующим граждан вакцинироваться.

"Никто не хочет разделять общество, но это наша ответственность за защиту населения нашей страны", – заявил он на пресс-конференции канцлер Александер Шалленберг.

Согласно новым правилам, отрицательного теста на Covid-19 больше будет недостаточно для получения услуг, предусматривающих тесный контакт с клиентами, например посещение парикмахерской. Также посещение собраний с численностью 25 или более человек становится доступным только вакцинированным.

Как пишет издание, 5 ноября в Австрии был зафиксирован годовой рекорд новых заболеваний COVID- 9300 новых случаев. В Австрии вакцинировано около 64% ​​населения, что ниже среднего показателя ЕС (67%).