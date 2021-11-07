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МОЗ Польщі: у разі загрози для життя чи здоров’я матері аборт не заборонений

Неділя, 7 листопада 2021, 13:40

У Міністерстві охорони здоров’я Польщі оприлюднили коментар у зв’язку з масовими протестами через суперечливу смерть вагітної жінки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

У МОЗ наголосили, що у разі настання стану, що загрожує життю або здоров’ю вагітної, у тому числі як запальний процес чи кровотеча, негайне переривання вагітності є законним, і достатньою підставою для рішення лікаря може бути одна із вищезазначених причин. 

У разі "ознак загрози для життя плоду… може бути розглянуте переривання вагітності. Рішення залишається за жінкою після надання вичерпної інформації щодо загрози для життя плоду і його шансів вижити". 

"Підкреслюємо, що лікарі не повинні боятися робити очевидні рішення, виходячи зі свого досвіду і професійних знань", - зазначили у міністерстві. 

Нагадаємо, 6 листопада у низці міст Польщі пройшли нові масові протести у зв’язку із суперечливою смертю вагітної. Активісти за репродуктивні права вважають її першою жертвою останнього посилення законодавства щодо абортів.

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Польща
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