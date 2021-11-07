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Воскресенье, 7 ноября 2021, 13:40

В Министерстве здравоохранения Польши дали комментарий в связи с массовыми протестами из-за противоречивой смерти беременной женщины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

В Минздраве отметили, что в случае наступления состояния, угрожающего жизни или здоровью беременной, в том числе как воспалительный процесс или кровотечение, немедленное прерывание беременности является законным, и достаточным основанием для решения врача может быть одна из вышеупомянутых причин.

В случае "признак угрозы жизни плода… может быть рассмотрено прерывание беременности. Решение остается за женщиной после предоставления исчерпывающей информации относительно угрозы жизни плода и его шансов выжить".

"Подчеркиваем, что врачи не должны бояться делать очевидные решения исходя из своего опыта и профессиональных знаний", - отметили в министерстве.

Напомним, 6 ноября в ряде городов Польши прошли новые массовые протесты в связи с противоречивой смертью беременной. Активисты за репродуктивные права считают её первой жертвой последнего ужесточения законодательства о абортах.

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Польша
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