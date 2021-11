У Каннах чоловік напав з ножем на поліцейських

У французькому місті Канни чоловік напав на двох поліцейських перед поліцейською дільницею та поранив одного з них.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Співробітник поліцейської дільниці Канн отримав ножове поранення. Нападника нейтралізували його колеги. Я негайно вирушаю туди сьогодні вранці і висловлюю свою підтримку національній поліції та місту Канни", - написав у Twitter міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.