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У Каннах чоловік напав з ножем на поліцейських

Понеділок, 8 листопада 2021, 09:29

У французькому місті Канни чоловік напав на двох поліцейських перед поліцейською дільницею та поранив одного з них.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Співробітник поліцейської дільниці Канн отримав ножове поранення. Нападника нейтралізували його колеги. Я негайно вирушаю туди сьогодні вранці і висловлюю свою підтримку національній поліції та місту Канни", - написав у Twitter міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався в Каннах о 6.35 ранку. Нападник відчинив двері поліцейської машини і вдарив поліцейського ножем. Потерпілого врятував бронежилет.

Інший поліцейський застосував вогнепальну зброю і серйозно поранив нападника, після чого затримав його.

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Франція інциденти кримінал
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