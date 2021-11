В Каннах мужчина напал с ножом на полицейских

Во французском городе Канны мужчина напал на двух полицейских перед полицейским участком и ранил одного из них.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Сотрудник полицейского участка Канн получил ножевое ранение. Нападавшего нейтрализовали его коллеги. Я немедленно отправляюсь туда сегодня утром и выражаю свою поддержку национальной полиции и городу Канны", - написал в Twitter министр внутренних дел Жераль Дарманен.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.