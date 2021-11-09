Дуда відреагував на смерть вагітної жінки, що спровокувала протести

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність розслідування смерті вагітної жінки, що спровокувала нові протести проти жорстких обмежень абортів, та водночас розкритикував те, як у суспільстві реагують на цю трагедію.

Як повідомляє RMF24, про це президент сказав на запитання ЗМІ під час візиту до Братислави, пише "Європейська правда".

Дуда зазначив, що питання про те, чому лікарі вчасно не прийняли рішення про аборт, "потребує відповіді".

"Раджу вам бути дуже обережними, тому що в польському законодавстві є положення, які дозволяють аборт - чітко прописано, що аборт можливий і легальний, якщо є загроза для життя жінки", - сказав президент.

Він висловив жаль, що "публічна дискусія грунтується на фрагментах фактів звідкись із медіа, тоді як в країні є відповідні органи влади, як прокуратура та експерти, які повинні здійснити відповідні процедурні кроки і встановити обставини".

Анджей Дуда дорікнув також, що люди в основному обурюються через смерть молодої жінки, але не згадують, що померла також її ненароджена дитина.

Нагадаємо, минулими вихідними у низці міст Польщі відбулись нові масові протести через смерть вагітної жінки, якій лікарі, попри маловоддя, не поспішали робити аборт, побоюючись відповідальності за новим законодавством.

Детальніше про це - у статті: Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести.